“È ridicolo” Allegri e le accuse gravissime | l’ha fatta grossa

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nonostante la ripresa, la Juventus è ancora molto criticata dai suoi tifosi e non: sui social il colpevole porta il nome di. Il marasma intorno alla Juventus non sembra voler cessare. I bianconeri, che in campionato hanno dato qualche accenno di ripresa grazie alla vittoria contro il Torino, continuano ad essere criticatissimi, specie dai propri tifosi. LaPresseQuella del derby della Mole potrebbe essere una vittoria isolata. Non è scaramanzia, né un augurio: semplicemente, i bianconeri quest’anno hanno dimostrato che anche dopo vittorie convincenti nel risultato si può di nuovo inciampare. Il gioco è ciò che più preoccupa osservando le partite della Vecchia Signora, molto spesso caratterizzate da partenze sprint che non vengono accompagnate da una gestione ed una cattiveria agonistica consone alla Serie A e alla Champions League. Per molti, il principale ...