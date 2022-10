Come accrescere il coinvolgimento aziendale | l’esempio di MSW Group

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIn ogni grande azienda con molti dipendenti, è fondamentale far sì che questi ultimi si sentano coinvolti dall’ambiente lavorativo, dalle sfide quotidiane, che facciano del loro meglio per contribuire al miglioramento della produttività e anche della propria crescita professionale. Ma cosa serve per coinvolgere i lavoratori? Non bastano soltanto ambienti stimolanti, percorsi di carriera e benefit, ma ci sono degli aspetti particolari sui quali prestare particolare attenzione per migliorare l’employee engagement. Cos’è l’employee engagement? È la misura attraverso cui si valuta il livello di entusiasmo, partecipazione e dedizione che un dipendente o un collaboratore hanno verso il proprio lavoro. Chi è coinvolto, infatti, cerca sempre di fare del suo meglio e comprende che i suoi sforzi fanno la differenza e vengono apprezzati. L’employee engagement è alla ...