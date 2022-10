Civitavecchia | prosegue il cantiere della darsena servizi | sarà completata a settembre 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– Proseguono i lavori per il completamento. Nei prossimi giorni entrerà in azione il bacino galleggiante Laviniasocietà SALES S.p.A. cheutilizzato per la realizzazione dei cassoni cellulari in calcestruzzo armato che andranno a costituire l’elemento di base del banchinamento. Il bacinoutilizzato per la prefabbricazione di circa 50 cassoni delle dimensioni variabili comprese tra i 25 metri di lunghezza i 10 di larghezza e gli 8 di altezza. La realizzazione di detti manufatti fa parte di un complesso di opere marittime che prevedono anche dragaggi e salpamenti di materiale lapideo necessari per il completamentonuova ...