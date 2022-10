Carlo Nordio alla Giustizia Rifiutò il non poteva non sapere di Tangentopoli

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il nuovo Guardasigilli è stato magistrato per 40 anni. Si è occupato di Brigate rosse, sequestri,e scandalo per il Mose. Per aver detto, in un'intervista, che in un determinato periodo tutti i partiti venivano finanziati in modo illegale e clandestino, fu chiamato a giustificarsi davanti dai probiviri dell'Anm