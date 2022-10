Bruxismo | il disturbo di chi digrigna i denti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022)te ila notte (magari svegliando o disturbando chi vi dorme accanto)? Oppure vi accorgete di tenere la mascella serrata quando siete particolarmente stressati o preoccupati? Dormite male e vi svegliate con il collo rigido o l’articolazione della mandibola dolorante? Se vi riconoscete in uno o più di questi sintomi, potreste soffrire di, una patologia molto più diffusa di quanto si possa pensare eppure di cui si parla (e conosce) ancora poco. In particolare, negli ultimi tre anni, complici lo stress e l’ansia causati da pandemia, guerre e crisi, ilin Italia si è diffuso ancora di più, arrivando a colpire più del 30% della popolazione, in pratica una persona su tre. Ma cos’è il? Si definisce così una condizione in cui si tende a serrare in modo deciso la mascella ...