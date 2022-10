Auto | Mise | dal 2 novembre al via nuovi incentivi ecobonus

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA – Dalle ore 10 del 2si aprono sulla piattaforma.gov le prenotazioni per idestinati all’acquisto dinon inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal Dpcm adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Lo comunica ilin una nota. “Con l’avvio di questa misura si concretizza il disegno industriale avviato all’inizio del mio mandato per accompagnare la filiera e i cittadini verso la transizione green, puntando su un approccio pragmatico che tenga conto non solo degli effetti economici e ambientali ma anche di quelli sociali – dichiara Giorgetti – Istituendo per la prima volta alun fondo ad hoc da 8,7 miliardi di euro, sono stati resi ...

Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. La circolare