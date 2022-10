A Piazza Brembana polemiche sulle luminarie di Natale | il sindaco | “A basso impatto e regolate da timer”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022)senza le tradizionali luci per vestire a festa i paesi? Non a. In un periodo di caro energia, nel quale diversi comuni decidono, per risparmiare, di non installare lenel periodo delle Feste (o di utilizzare iper ridurre il periodo di accensione), il paese brembano mostra già le prime illuminazioni nel centro del paese. Luci installate e pronte, in vista del periodo natalizio. Un aspetto che ha destato più di un dubbio nel gruppo di minoranza del consiglio comunale, vista la scelta in controtendenza rispetto a molte altre amministrazioni. “Quando diciamo che questa è un’amministrazione al contrario non avremmo mai pensato a così tanto.. – scrivono i rappresentanti del gruppo di minoranza Uniti per cambiare ...