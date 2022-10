Sky | abbonamento in aumento dal 1 dicembre | quanto costerà

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’emittente satellitare aumenta l’del pacchetto “Sky tv” a partire dal 1. Brutta tegola per gli spettatori Il caro prezzi non tocca più soltanto i generi alimentari e le bollette energetiche. L’inflazione, del resto, è l’generalizzato dei prezzi. In arrivo, così una brutta notizia anche per gli appassionati telespettatori della tv satellitare Sky. L'articolo proviene da Consumatore.com.

... in attesa di provare nuovoNetflix con la pubblicità . La classifica dei servizi ... e spesso di origine italiana, come Now TV (5%), TimVision (5%),Go (3%), Infinity e Paramount+. Come ...Sarà interessante capire cosa succederà ora che Netflix lancia il nuovocon la ... Tra queste abbiamo Now TV (5%), TimVision (5%),Go (3%), Infinity (2%) e Paramount+ (1%). Come cambia ...Il Catanzaro ospita la Juve Stabia nella 10ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.La Salernitana riceve la visita dello Spezia all’11ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in streaming.