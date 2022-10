Petagna | “Io un flop? Non è così | è stato un periodo difficile”

" Io unHo dimostrato che non è così ". Andreasi sfoga ai microfoni di Sportmediaset dopo aver deciso la sfida Udinese - Monza , valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia , ...Che senso avrebbe collocare Maximiano fra i, il portiere della Lazio, solo per una presenza da 4 Ieri vi abbiamo mostrato i migliori undici delle prime sette giornate , ecco i peggiori. vai ...L'ex attaccante del Napoli si toglie parecchi sassolini dalle scarpe dopo il gol che ha deciso, alla Dacia Arena, il match di sedicesimi di finale di Coppa Italia ...Andrea Petagna, l'eroe di serata per il Monza che in Coppa Italia espugna la Dacia Arena ed elimina l'Udinese, è intervenuto nel post-partita a Mediaset: "Faccio innanzitutto i complimenti ai compagni ...