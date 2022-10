Napoli | non solo Lobotka | rinnovo per un altro big | cifre e dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono mesi ricchi di impegni per Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo delsta guidando le trattative per ildel contratto di moltissimi calciatori. Dopo Meret, Zerbin, Gaetano e Stanislavè il turno di uno dei migliori elementi a disposizione di Spalletti: Andrè-Frank Zambo Anguissa.Anguissa: ilvuole blindarlo Il centrocampista leader dele della nazionale del Cameroon è stato riscattato quest’estate dal Fulham (al club londinese andranno 15 milioni in tre anni). Dal momento del suo arrivo, Anguissa si è caricato sulle spalle il centrocampo delcon qualità e quantità. Il numero 99 è il prototipo del centrocampista perfetto per il gioco di Spalletti, anche per questo la società ha voluto blindare il ...