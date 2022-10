Lynyrd Skynyrd | le hit

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Isono una band rock statunitense formatasi in Florida nel 1964. Esponente del Southern rock, acquistò importanza durante gli anni settanta. Il gruppo è stato in attività fino al 1977 quando il cantante e principale autore dei testi Ronnie Van Zant, il chitarrista Steve Gaines e sua sorella, la corista Cassie Gaines, morirono in un incidente aereo. I restanti membri si riunirono nel 1987 per un tour commemorativo e da allora hanno continuato a fare tour e a registrare nuovi album.: da Gimme Three Steps a Freebird Copyright InternetL’iconica rock band del sud,, hanno realizzato tanta musica nel corso della loro lunga carriera. Street Survivors, ottenne il disco di platino nel 1977 e fu pubblicato solo 3 giorni dopo che l’aereo ...

Attualità

1977: Muore in un incidente aereo il cantante deiRonnie Van Zant. Era nato a Jacksonville, Florida, USA, il 15 gennaio del 1948. Avanti TAGS 20 ottobre ,, Tom Petty La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Il signor Skinner è morto il 20 settembre 2010 all'età di 77 anni nella stessa città in cui i, furono fondati nel 1964 (con il nome di The Noble Five, diverrannosolo ... Almanacco di Giovedì, 20 Ottobre 2022 - attualita.it Il 20 ottobre 1977, esattamente 45 anni fa, nei pressi di Gillsburg, nello Stato del Mississippi, si schiantava il charter che stava trasportando a Baton Rouge, in Lousiana, per un concerto, la band d ...