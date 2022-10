Lombardia | Fontana | ' a brevissimo la conferma su mia candidatura'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Adesso aspettiamo, io sono convinto che aci sarà ladella mia. Dopodiché decideremo" il da farsi, anche in merito alla posizione di Letizia Moratti. Così il presidente della Regione, Attilio, a margine di una delle tappe previste dal programma di visite alle 'Aree Interne' della regione.

In occasione della visita all'ex torcitura di Rancio Valcuvia, che nei prossimi mesi rinascerà grazie alla ditta Cumdi srl, il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, ...Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, dal borgo di Livemmo, nel comune di Pertica Alta, in provincia di Brescia, luogo individuato da Regione Lombardia come 'progetto ...Una visita dall'alto valore simbolico" ha detto Attilio Fontana durante la visita al piccolo borgo nelle montagne bresciane.