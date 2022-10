Gotham Knights | recensione | Anteprima PlayStation 5

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il cavaliere oscuro è morto, lunga vita ai cavalieri. Sviluppato da WB Games Montréal e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entratainment,è un Action RPG con elementi stealth, ambientato in unapriva del crociato incappucciato. Ormai prossimi all’uscita per5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows, anticipata al 21/10/22, siamo riusciti a provarlo inper voi. Ecco laè dolore per il cuore, ma anche stupore per gli occhiEreditànasce da una domanda con la quale la serie Arkham, scollegata e sviluppata principalmente da Rocksteady Studios, ci aveva lasciato: cosa succederà ora che Batman non c’è più? I fan DC Comics come me non hanno mai avuto dubbi in ...

Ultimamenteè stato criticato per il fatto di essere bloccato a 30 FPS sulle console current - gen e di non avere una modalità Performance. Sulla scia di ciò, Striking Distance Studios ha ...A seguito della controversia cone A Plague Tale: Requiem , Striking Distance Studios ha confermato una modalità opzionale a 60fps in The Callisto Protocol . In un momento in cui il dibattito si concentra sul gameplay ... Gotham Knights, la recensione del tie-in con i pupilli di Batman Gotham Knights è il primo gioco ambientato nell'universo di Batman dopo Batman: Arkham Knight del 2015. Mentre quest'ultimo titolo, come Arkham Asylum, Arkham City e il nuovo Suicide Squad: Kill the J ...Anche se c’è qualche controversia intorno a Gotham Knights, ciò non toglie che sia uno dei titoli più attesi del mese di ottobre. I 30 fps sulle console di nuova generazione non hanno giovato molto al ...