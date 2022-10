Bigon | Il Napoli dovrà puntare sulla continuità per provare a vincere qualcosa' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022): "Ilè da elogiare, il ciclo degli azzurri è simile a quello di Benitez" Riccardo, dirigente sportivo ed ex ds del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni: "Roma-quanto vale? Difficile stabilire il valore di una singola gara specie in una corsa lunga come quella del campionato di serie A. -afferma- Di certo non è decisiva, non può esserlo, può essere un modo per confermare il momento delle due squadre, per entrambe positivo. Ma in caso di ko sarebbe solo un passo falso e non altro. E' importante mantenere sempre l'equilibrio, qualsiasi risultato esca dalla gara. Ilsta facendo motlo bene, ha una qualità di gioco importante ma...