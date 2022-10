Atp Napoli | Passaro eliminato al primo turno

- Si ferma già al primo turno l'avventura di Francesco Passaro nel "TennisCup by Banca di Credito Popolare", nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos. Il 21enne di ...- Fabio Fognini ha vinto il suo match d'esordio nel torneo di, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos . Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set il ...Tanto caldo a Napoli per il torneo Atp in corso sul lungomare partenopeo. Il tennista azzurro, Fabio Fognini, ha voluto "festeggiare" la sua vittoria nel match d'esordio facendo un tuffo a mare.Il tennista italiano dopo aver vinto l'incontro di stamani si è poi tuffato nel mare di Napoli in corrispondenza della famosa piaggia di 'Mappatella'.