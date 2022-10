Area B | gli agenti di polizia protestano davanti Palazzo Marino; Sap | «c' è un muro che separa le forze dell' ordine dal comune di Milano»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il sindacato dichiede la deroga di un anno per le auto private degli operatoria sicurezza in servizio in città. Ossemato, segretario generale del sindacato diUsip: «Riteniamo la misura assurda e classista»

La Stampa

...00 alle 22:00 con tante novità come la Foresta Maledetta, inWest. Si tratta di un suggestivo ... Ultimi weekend di ottobre: tuttieventi imperdibili a Gardaland Il divertimento in stile ...... pubblicato nel 2020, l'mediterranea sarà caratterizzata da un riscaldamento più elevato del ... L' agricoltura è uno dei settori più esposti ma non è il solo, perchéeffetti del cambiamento ... No Tax area, gli errori da evitare Hanno protestato stamani davanti a Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione comunale di Milano, i poliziotti aderenti a numerosi sindacati di Polizia contro l'attuazione di Area B e Area C con le qua ...Un centinaio di rappresentanti delle Forze dell'ordine protestano contro i nuovi divieti all'ingresso nella Ztl: "Non possiamo raggiungere uffici e alloggi di servizio" ...