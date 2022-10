Virgo Cosmetics | la bellezza che premia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Grande successo di pubblico e di colori per la settima edizione della Milano Fashion Day, che è andata in scena al Rooftop Organics SkyGarden by Red Bull, al tredicesimo piano dello Hyatt Centric di Milano, nel cuore del capoluogo lombardo, a chiusura della settimana della moda durante la quale sono state presentate le nuove collezioni L'articolo proviene da Novella 2000.

Nel corso della kermesse, è stato anche assegnato il prestigioso premio 'Best make - up - Milano Fashion Day' a Lorenzo Marchetti, direttore creativo di, partner d'eccezione della ...Durante la settimana della moda femminile di Milano sono state presentate le nuove collezioni 2022/2023 e il partner d'eccezione della serata è stato. Bollettino coronavirus Lombardia ... Il premio "Best make-up-Milano Fashion Day" a Lorenzo Marchetti Roma, 26 set. (askanews) - Si è svolta domenica 25 Settembre a Milano, la settima edizione di Milano Fashion Day. A far da cornice all'evento, il prestigioso Rooftop Organics SkyGarden by Red Bull, si ...