Ucraina live | Putin | ' Legge marziale in regioni annesse' Esplosioni a Kiev - Esteri - quotidiano net

Le ultime notizie: ancora missili sulle centrali elettriche, un terzo del Paese senza elettricità. Von der Leyen: 'Crimine di guerra'. L'accusa dell'esercito ucraino: 'I russi saccheggiano musei e ...Lo ha dichiarato il governatore ad interim Volodymyr Saldo in onda su Solovyov, come riporta Ria Novosti. Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe in, il generale dell'...(Adnkronos) – “A giudicare dai sondaggi e degli articoli della stampa, ci sono seri dubbi sulla praticabilità di inondare il regime di Kiev di armi, specialmente considerato il crescere di complicazio ...Il Pentagono sta cercando alternative al sistema di connettività Internet satellitare di SpaceX, Starlink, per supportare l'esercito ucraino nella guerra contro la Russia. Confermato che il Dipartimen ...