Torino | torna di moda un obiettivo

TorinOggi.it

... gli aggiornamenti sui match in programma tra quest'oggi e giovedì serain campo la Coppa Italia con il Secondo Turno, che partirà quest'oggi con Genoa - SPAL e- Cittadella. Altre gare ...Dopo il successo " e le critiche " suscitate dalla prima edizione,nella Capitale la seconda edizione di Roma Arte in Nuvola , la fiera d'arte ideata e diretta ...Umberto Benappi di, AXRT ... Dopo 3 anni di stop, domenica a Torino torna il "Bike Pride": "Limite dei 30 Km/h in tutte le strade" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dal 17 al 20 novembre 2022 l’EUR ospita la seconda edizione della fiera internazionale di Arte Moderna e Contemporanea della Capitale con oltre 140 gallerie e progetti speciali ...