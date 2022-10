Sta arrivando Joule Discovery Lab!

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il programma Human Knowledge Lab si rinnova e diventaLab: sette giorni per imparare a validare la propria idea. Un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei propri obiettivi imprenditoriali e renderli concreti, in ottica di transizione energetica, economia circolare e decarbonizzazione. È questo il cuore diLab, una full immersion in presenza presso Villa Montecucco a Castel Gandolfo, dal 23 al 29 gennaio 2023, con la partecipazione di esperti, tutor e coach. Prevede un impegno di una settimana full-time, con un approccio coinvolgente in cui si alterneranno teoria e pratica, dedicate ad analisi di mercato e individuazione del target di riferimento, value proposition, business model canvas, go to market strategy e prototyping. È possibile inviare le candidature dal 19 ottobre al ...