Scalvini | il talentino diventato talento puro all’Atalanta Solidità e personalità in campo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La grande stagione di Giorgioche si dimostra utile in qualsiasi posizione. L’Atalanta plasma il suo gioiello Se l’anno scorso ha impressionato già dall’estate, in questa stagione si può parlare di certezza. Giorgioormai punto fermo nonostante la giovane età e anche la grande concorrenza. L’elemento chiave che ha in tasca il numero 42 dell’Atalanta è quello della: come s’impone ine nei ruoli in cui viene schierato. Da difensore è assai solido e impeccabile nel rubare palla all’avversario, imponendosi nella maniera migliore possibile; mentre quando viene indirizzato come centrocampista diventa un giocatore che costruisce e più delle volte tenta di saltare l’uomo: non è un caso che lui e De Roon si scambino di posizione quando ...