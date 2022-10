Meloni | «Ue e Nato caposaldi | chi non è d' accordo fuori dal governo anche a costo di non farlo» Berlusconi | io con la Ue e la Nato | nessuno lo discuta

Diversi paesi e cancellerie comunque hanno già colto la palla al balzo per gettare scredito e dubbi sul Governo, non ancora. Difficoltà internazionali e difficoltà interne. Il tutto con ...Giorgiase la prende con Berlusconi e con i filo - Putin che albergano nella maggioranza di destra e rassicura: Ue esaranno capisaldi del prossimo governo. 'Su una cosa sono stata, sono, e sarò ...«Su una cosa sono stata, sono e saròsempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a ...Questa specie di crisi, attualmente in corso prima ancora che l’esecutivo si formi certifica che il vecchio centrodestra è morto da tempo, e il nuovo non è nato | Editoriale di Antonio Polito per il C ...