“L’incontro di oggi è speciale” | Lorella Cuccarini racconta un’amicizia importante

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ci ha abituato alle sue belle e speciali interviste social: ormai da tempo, infatti, condivide tramite YouTube delle profonde chiacchierate con personaggi del mondo dello spettacolo con cui lei molto spesso ha collaborato. E anche l’ultima è dello stesso tenore, come lei stessa ha spiegato in un post Instagram in compagnia del nuovo protagonista del suo format Un caffè con.con uno dei ballerini e coreografi italiani più famosi: Luca Tommassini., lo scatto e la chiacchierata con Luca Tommassini Una bella amicizia che traspare anche solo dagli scatti su Instagram che vedono insieme Luca Tommassini e. Quel genere di foto, scherzose e scanzonate, cheno ...

diè speciale - ha aggiunto la showgirl a corredo degli scatti - , perché alla fine siamo sempre noi: Luca e Lory. Sul mio canale YouTube, non perdete un'intervista speciale a Luca ...Per esempio, una lettura, un servizio, un, a prima vista ... con discrezione, meglio no, non si impone; è come'aria che ... alla fine della giornata, per esempio: cosa è successonel ...