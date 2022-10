Insegue genitori in caserma per impedire denuncia | arrestato

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha inseguito ifino alladei carabinieri perloro dirlo e di far sapere a tutti delle sue continue minacce e vessazioni. Protagonista un 36enne di Recale (Caserta), che è statodai carabinieri e condotto in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è statonelladell’Arma a Macerata Campania, dove si era recato per “bloccare” iadottivi; questi, stanchi di anni di violenze, dopo l’ennesima aggressione avevano trovato il coraggio per andare dai carabinieri. Inil 36enne ha dato in escandescenza, minacciando ie provando a scagliarsi contro di loro, senza riuscirvi ovviamente ...

Agenzia ANSA

Insegne genitori in caserma per impedire denuncia, arrestato - Campania Ha inseguito i genitori fino alla caserma dei carabinieri per impedire loro di denunciarlo e di far sapere a tutti delle sue continue minacce e vessazioni. (ANSA)