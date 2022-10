Ginevra Lamborghini fa chiarezza sul rapporto con Antonino

Parlando con Sofia Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip , Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad alcune interessanti rivelazioni su, espulsa dal reality show con l'accusa di aver giustificato e fomentato gli atti di bullismo nei confronti di Marco Bellavia . La richiesta Ebbene, l'ex compagno di Belen ...Tra le due sorellenon scorre buon sangue, ma pare che Elettra non abbia esultato per la squalifica didal Gf Vip. L'entrata dial Gf Vip ha scatenato il gossip e la curiosità sulla rottura con la sorella Elettra . Da anni, infatti, le due non si parlano e, in più di un'occasione, la ex gieffina ha ...In un'intervista Ginevra Lamborghini svela come avrebbe reagito sua sorella Elettra alla squalifica dal GF Vip 7 ...La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 ottobre è stata piuttosto movimentata. Al centro della discussione in studio anche l’attacco di Ginevra Lamborghini ad ...