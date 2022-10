Agenzia ANSA

Il pacchetto per il clima Usa e i relativi incentivi possono attirare sempre più imprese europee negli Stati Uniti ed è quindi necessaria una risposta "forte" da parte dell'Ue. Lo ha detto oggi Robert ...Il piano da 200 miliardi di euro annunciato dal governo dinon piace a molti Paesi dell' Ue , ma ora viene criticato anche all'interno della Germania . ...Germania Il piano di Lindner... Berlino, serve risposta forte Ue a pacchetto clima Usa - Ultima Ora Il pacchetto per il clima Usa e i relativi incentivi possono attirare sempre più imprese europee negli Stati Uniti ed è quindi necessaria una risposta "forte" da parte dell'Ue. (ANSA) ...Oleksii Makeiev è il nuovo ambasciatore ucraino in Germania e si è annunciato al Paese in un video su Twitter.