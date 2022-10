AEW | A Dynamite annunciato l’ultimo PPV dell’anno della ROH

The Shield Of Wrestling

Nella puntata didi ieri sera i fan hanno assistito a un match tra CM Punk e Jon Moxley, valido per l'unificazione dei titoli mondiali della. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox,...Continua a essere sempre più roseo il futuro della All Elite Wrestling in Italia . Secondo una recente indiscrezione, infatti, le puntate settimanali dellae Rampage) saranno trasmesse in dirette su Sky, permettendo a chiunque lo voglia di guardarle in contemporanea con la messa in onda americana e in lingua originale. AEW Dynamite 18-10-2022 - Report della puntata The original AEW Women's World Champion and effectively a day-one wrestler for the promotion, Riho's last televised match for the promotion came at a Dark taping in May. She has since spent time in ...Purtroppo è stata una brutta serata per l'ex campione AEW che però sembra essere già sulla strada per la guarigione ...