Ultime Notizie – Gas russo | Ue | “Non possiamo escludere vera crisi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Malgrado gli sforzi fatti per la diversificazione degli approvvigionamenti nell’Ue “nonunadell’offerta, con una carenza di gas”, ed è questa la ragione per cui è necessario predisporre un meccanismo paneuropeo di “solidarietà” tra gli Stati membri. Lo spiega la commissaria europea all’Energia Kadri Simson, in conferenza stampa a Strasburgo dopo il collegio dei commissari che ha varato un pacchetto di misure volte a contenere i rincari dell’energia. VON DER LEYEN: “PIÙ INTESA TRA STATI SU TETTI PREZZI” Dal canto suo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha reso noto che sui meccanismi di limitazione dei prezzi del gas c’è oggi “una più larga comprensione tra gli Stati membri”. “Ora il nostro approccio è condiviso molto più largamente”, quindi “speriamo di ...

Sky Tg24

Anche Ziad Asghar di Qualcomm Technologies ha commentato questo traguardo: 'In Qualcomm Technologies, ci sforziamo di essere in prima linea nell'abilitazione e nell'adozione dellespecifiche ...non proprio ottime, però, accomunano Meta, Amazon e Google che sono oggetto di indagine da ... La correlazione di APPL con lo Standard & Poor 500 nellesettimane è stata doppia rispetto a ... Cronaca, ultime notizie di oggi 18 ottobre. Arrestato a Milano truffatore da 100 mln. LIVE La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese, domenica 23 ottobre alle 10, in piazza San Domenico a Ovada, inaugurerà due nuovi automezzi ...L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la più antica e ramificata associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ha celebrato a Gorizia il suo XXII Congresso Nazionale rinnovando i ...