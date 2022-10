Sarcoma di Ewing a 14 anni | la mamma di Lorenzo | ‘Aiutatelo | scrivetegli lettere così non si sente solo’

(Di martedì 18 ottobre 2022) Francesca Ferri, ladel piccolo, ha fatto un appello via social per suo viglio, colpito dal Sarccoma di. Oggi il ragazzo oggi è impossibilitato ad andare a scuola per le conseguenze di una recidiva del tumore, nonostante sia iscritto al primo anno di liceo nel Comune di Bologna. Lachiede sostegno soprattutto ai coetanei di, cui implora di mandargli, disegni o foto di animali per aiutare il ragazzo a distrarsi dalla propria condizione di malato e soprattutto conoscere il mondo fuori dalla propria casa. Lasi confida col proprio social network: “Il periodo è un po’ difficile e, affetto dadi, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e ...

Questo l'appello di Francesca Ferri: 'Il periodo è un po' difficile e Lorenzo, affetto dadi, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è ...Chiede un aiuto semplice: u na foto o una lettera per suo figlio che sta per compiere 14 anni e non può uscire di casa a causa della malattia, ildi, una forma di tumore delle ossa. ...Che cosa può cambiare una lettera nella vita di un ragazzo che affronta terapie per sarcoma di Ewing Molto: può aiutarlo a non sentirsi solo ...Il figlio ha il sarcoma di Ewing, l'appello della madre sui social: "Scrivetegli lettere, raccontategli il mondo là fuori".