Oroscopo di Paolo Fox del 18 ottobre 2022 | Ariete in una fase felice | ma Saturno in opposizione crea problemi ad altri

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come andrà la giornata del 18? Ce lo dicono le previsioni diFox!Nella giornata di oggi l’umore e l’autostima sono in risalita. Tutto merito della Luna che vi aiuterà a tenervi alla larga dai malumori. Giornata ideale anche per manifestare i vostri sentimenti. Toroinvi rende un po’ apatici e poco propensi ad ascoltare i consigli degli. Tuttavia, estro etività non vi mancheranno. GemelliSiete talmente tanto impegnati che avreste bisogno di giornate lunghe 48 ore. L’energia non vi manca e avete tanta voglia di ripartire e il cielo vi invita a sviluppare progetti importanti. CancroUltimamente avete questa esasperata voglia di compiacere gli. Tutta colpa di Venere ...