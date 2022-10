Milan | Maldini e Massara in sede

Sarà difficile per ilconcorrere col Chelsea , un club che in quanto a disponibilità ... Impossibile infatti che anche Paolosi faccia avanti a gennaio per l'attaccante 22enne .Ovviamente ill'ha fatta da padrone facendo incetta di premi a partire da quello come migliore squadra dell'anno. Un premio ritirato dal direttore tecnico Paolo: "Per me è un onore ...Dopo l'ingresso di Frederic Massara, ds del Milan, ecco anche il dt Paolo Maldini. I due dirigenti nella giornata odierna incontreranno il papà di Leao per discutere del rinnovo ...La questione del rinnovo di Rafael Leao tiene banco nell'ambiente Milan, in programma l'incontro con gli agenti per discuterne ...