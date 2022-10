(Di martedì 18 ottobre 2022) L'Unione Europea sarà l'd'della 37a Edizione dellaInternazionale del(Fil) di, in, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre. Filè "la ...

Agenzia ANSA

L'Unione Europea sarà l'd'onore della 37a Edizione della Fiera Internazionale del Libro (Fil) di Guadalajara, in, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre 2023. Fil Guadalajara è "la più grande fiera del ...Da non perdere il padiglione 7: Chocolate Experience, con il nuovissimo e coinvolgente percorso Tree to Bar firmato dal- Paesed'Onore con lo Stato di Tabasco " propone un ... Messico: Ue ospite d'onore a Fiera libro Guadalajara 2023 L'Unione Europea sarà l'ospite d'onore della 37a Edizione della Fiera Internazionale del Libro (Fil) di Guadalajara, in Messico, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre 2023. (ANSA) ...Ancora una volta il progetto Vienna sul Lago, giusto alla sua XXVI edizione che si conclude con la serata di charity, “Il Gran Ballo della Venaria Reale”, punta l’attenzione ...