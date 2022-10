Maurizio Costanzo | “è sempre difficile portare delle novità in Tv”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un tempo in Tv bastava il nome Libero Quotidiano, di, pag. 29 Si èdetto e scritto che è, cioè programmi nuovi nei palinsesti. Questo è vero per una serie di motivi. Innanzi tutto, perché il pubblico si affeziona a certi appuntamenti, a certe formule di programma, addirittura a certe sigle ed è diffidente nei confronti dei cambiamenti. Si calcola che se una formula funziona, ci vuole più o meno un mese perché si accrediti anzi, cominci ad accreditarsi presso la platea. Un caso recente è BellaMa’ in onda al primissimo pomeriggio, tutti i giomi su Rai Due, ed è condotta da Pierluigi Diaco. Si tratta di generazioni a confronto. Giovani e anziani si uniscono nel linguaggio, nell’accettare o meno certe cose, nel cambiare o non cambiare ...