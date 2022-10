Marco Giallini | dopo la tragedia l’amore ha bussato alla sua porta | Difficile mantenere le promesse…

Leggi su howtodofor

(Di martedì 18 ottobre 2022)rilasciò delle dichiarazioni in meritoaffrontata in amore, ma non sono state semplici da seguirelettera. A volte, alcune parole, per quanto profonde possano essere e cariche di intensità emotiva, si dicono per il momento che si sta affrontando. Ovviamente, fra il dire e il metterlo in pratica ci passa una vita di mezzo, che ti mette di fronte la possibilità di cambiare idea e di riformulare il proprio pensiero. Inoltre, vi sono dinamiche alle quali è impossibile dare le spalle e che vanno affrontate giornogiorno. Il tema che tocchiamo oggi è molto delicato e va preso con le pinze. Una, delle dichiarazioni rilasciate per lo sconforto e la voglia di riprendere in mano la propria vita. Lasciare tutto ...