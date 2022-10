L’uomo della Sindone in mostra | “Non è una statua | ha i veri segni della sofferenza di Cristo”

(Di martedì 18 ottobre 2022)da oggi si può vedere nella“The Mistery Man” nella cattedrale di Salamanca. Ci sono voluti una quindicina d’anni tra studi, realizzazione del corpo e del percorso propedeutico, per arrivare all’inaugurazione dell’esibizione aperta al pubblico che parte da unacittàSpagna, Salamanca, che con i ritiSettimana Santa ogni anno rievoca in maniera monumentale la Passione di. Un lavoro che ha richiesto più di 15 anni, realizzato da artisti spagnoli. Laè aperta dal 13 ottobre e si sviluppa su 600 metri quadrati: quattro sale che narrano la passione e la morte die che culminano in ...

Sky Tg24

Sindone che da qualche giorno si può vedere nella mostra "The Mistery Man" nella cattedrale di Salamanca, in Spagna. " È un momento di verità unico, non è una interpretazione artistica ...... che ha confermato la versionesorella, e raccontando che la notte del 26 dicembre 2019 aveva sentito il padre rientrare in casa ed entrare nella stanzasorella.ha sempre negato ... Svelato l'uomo della Sindone nella mostra d'arte 'The Mystery Man' a Salamanca