LIVE Partizan-Olimpia Milano 71-69 | Eurolega basket in DIRETTA | i biancorossi rischiano il ko | ma tornano in partita a 5? dalla fine

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 73-74 Due su due ai liberi per Shields e vantaggioa 2?! 73-72 TRIPLA DI PANGOSSSSSS! Ora serve lui per vincerla in Serbia! 73-69 Si sblocca ilcon Exum 71-69 Pallone pesante per entrambe le formazioni mentre si arriva a 3 minutisirena 71-69 Canestro di Voigtmann eriapre la71-67 TRIPLA DI SHAVONNNNSHIEEELDDDDSSSSSSSSS 71-64 Due su due ai liberi per Davies, primi punti dinel quarto 71-62 Timeout Messina in un quarto quarto da 10-0 di parziale per ilBelgrado 71-62sbaglia tutto al tiro e viene ...