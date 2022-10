Inter al settimo cielo | manna in arrivo per Marotta e Zhang | il motivo

Solo quelli acquistati dal Chelsea hanno un'età media maggiore di quelli acquistati dall'. In ...il Napoli, la cui età media degli acquisti è stata 25,67 anni. L'ennesima conferma di ...Alminuto, la partita cambia subito: Alex Ferrari tocca il pallone con la mano, ma l'... Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21;18; Juventus 16; Sassuolo 12; ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Inter, oggi può arrivare la notizia più attesa da mister Inzaghi e dai tifosi. Romelu Lukaku scalda i motori: spunta l'idea del club.