Incidente mortale in autostrada tra San Stino e Portogruaro 

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un, dall’esito, è avvenuto poco prima delle 17.30 nell’A4 all’altezza di Portogruaro in direzione Trieste. Dalle prime informazioni – sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico – un’auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Entrambi procedevano sulla corsia di marcia dove c’erano rallentamenti. A seguito dell’il tratto tra Sane Portogruaro è stato chiuso in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia quindi esce a Sandi Livenza. Chiuso lo svincolo di Sanper chi è diretto a Trieste. Attualmente si segnalano code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro.

