Il Formula X Racing incorona a Magione i primi vincitori 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Non sono mancate le emozioni nel corso delWeekend andato in scena Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre sul circuito di, in occasione del penultimo round della stagione. Una sequenza di gare scoppiettante ha scandito la frenetica attività in pista del fine settimana sul tracciato umbro,ndo già iin attesa del gran finale in programma a fine mese sull’Autodromo Nazionale di Monza. Ben undici categorie hanno regalato spettacolo sul tortuoso layout dell’impianto perugino, che ha celebrato tra gli altri la conquista aritmetica dei titolida parte di Andrea Bodellini nella FX Pro Series, di Lyle Schofield nella FX3 e di Luca Vanzetto nel Trofeo Predator’s, quest’ultimo campionato giunto ...