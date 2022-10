“Il collegio 7” | stasera su Rai 2 la prima puntata | tutte le curiosità

(Di martedì 18 ottobre 2022) Programmi Tv. “Il7”, anticipazioni18 Ottobre 2022 Rai 2. Da questa sera 18 ottobre 2022 a partire dalle 21.20 torna su Rai 2 la settima edizione de Il, che eccezionalmente – nella settimana del debutto – raddoppia con due puntate consecutive. Infatti la secondadel famoso docu-reality andrà in onda mercoledì 19 ottobre, sempre sullo stesso canale e alla stessa ora. Dalla prossima settimana l’appuntamento con il famoso programma Rai sarà ogni martedì per otto serate complessive. Vediamo nel dettaglio che cosa dovranno affrontare i nuovi collegiali del 1958.Leggi anche –> “Il” 7, tutto sulla nuova edizione del programma “Il7”, anticipazioni18 Ottobre ...

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE IN TV King Richard " Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky ... Il Collegio, ore 21:20 su Rai 2 Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in ...Foto di classe, da primo giorno di scuola, per il cast di Il Collegio 7, il docu - reality di Rai2 che parte in prima serata. Tra conferme e novità, spicca la voce narrante di Nino Frassica: tutte le altre, insieme ai retroscena del casting, ve le ...Al via martedì 18 ottobre alle 21.20 su Rai 2 la settima edizione de Il Collegio, che eccezionalmente - nella settimana del debutto - raddoppia con due puntate consecutive (appuntamento quindi anche ...