Vanity Fair Italia

...è un incidente di percorso che in 34 giornate di regular season è strutturale e puòassorbito senza particolari patemi; in più si può anche dire che, come visto purtroppo l'anno scorso,...L'istruttoria, spiega l'Autorità in un comunicato, nasce dadenuncia di UnipolTech, ideatore ... si sia adoperata per mantenere inla storica chiusura del sistema nazionale del telepedaggio. ... Essere una vera viaggiatrice Non è un ristorante, non è un caffè, non è un mercato e non è un'accademia. È tutto questo insieme. Nel cuore di Firenze, un piccolo universo del gusto, dell’arte e della cultura. Qui si tramanda con ...L'hairstylist artista più irriverente di Instagram, ricorda i suoi hairlook più belli e sconvolgenti. L'hairstylist più famoso, più rivoluzionario e più irriverente e sperimentale non è un hairstylist ...