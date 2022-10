Covid | Pregliasco | ' mi augurano Norimberga | sui social attacchi continui'

... pediatri: "Lieve aumento contagi ma peggio deve arrivare" Diabecovid, tra effetti Longanche diabete Minacce no vax a Bassetti: "Sono analfabeti funzionali, denuncerò": "Mi ...Le terapie intensive salgono di due unità (ieri stabili) con 23 ingressi del giorno e sono 254 in tutto, i ricoveri sono 213 in più (ieri +123). I tamponi processati sono 84.220.: 'Le nuove varianti sono prove tecniche del virus'L'assurdo paragone fra i gerarchi nazisti alla sbarra dopo l'orrore dell'Olocausto e i virologi che chiedono di tenere la guardia alta sul Covid ..."Le nuove varianti di Sars-CoV-2 sono tante prove tecniche che il virus fa nel suo gioco di sopravvivenza”, ha affermato. Un tentativo, spiega, di trovare versioni di sé più convenienti tra quelle che ...