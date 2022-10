Berlusconi dice di aver riallacciato i rapporti con Putin

Grosso modo si sa quale è il ricatto, il ricatto è l'eventualità di poter attaccare Mediaset e le aziende di, il governo può o no ostacolarle. La Meloniattento che il governo lo ...'Ho riallacciato i rapporti con Putin',il leader di Forza Italia in un intervento al gruppo. Tensione anche tra Pd - M5s - Terzo Polo ASCOLTA IL PODCAST di Anna Laura Bussa«Secondo Berlusconi, Casellati va alla Giustizia Non provocatemi. Abbiamo fatto le liste per le candidature, Meloni ha insistito per ...‘Ho riallacciato i rapporti con Putin’, dice il leader di Forza Italia in un intervento al gruppo. Tensione anche tra Pd-M5s-Terzo Polo. ASCOLTA IL PODCAST di Anna Laura Bussa (ANSA) ...