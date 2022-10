Psg | Mbappé | ' Non ho chiesto di essere ceduto a gennaio Assolutamente falso'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ''Non sonoarrabbiato con il mio attuale club e non ho maidi andarmene a', sottolinea l'ex ...

Corriere della Sera

''Non sono assolutamente arrabbiato con il mio attuale club e non ho mai chiesto di andarmene a gennaio', sottolinea l'ex ...L'attaccante francese Kylian Mbapp ha respinto le voci di una sua possibile partenza dal Paris Saint - Germain quest'inverno definendole completamente false . Sono molto felice. Non ho mai chiesto di ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»