NBA | dramma per l’ex campione Mutombo alla prese con un tumore al cervello

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il 56enne ha chiesto privacy e rispetto per il momento La battaglia più grande inizia ora per Dikembeleggenda NBA, 56 anni, deve infatti lottare contro un. A darne notizia una nota condivisa dNBA. Dikembe, Ambasciatore NBA e Hall of Famer, è attualmente in cura per unal. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti ad Atlanta ed è di buon umore in vista dell’inizio del trattamento. Dikembe e la sua famiglia chiedono che la loro privacy sia rispettata durante questo periodo in modo che possano concentrarsi sulle sue cure. Sono grati per le vostre preghiere. Il mondo dell’NBA è così sotto shock per la notizia che riguarda uno dei campioni della lega.ha infatti giocato per ...