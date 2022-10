Kouame risponde a Ceesay | Lecce - Fiorentina finisce 1 - 1

Sport Mediaset

Il gol del momentaneo vantaggio arriva grazie a una zampata di Ceesay verso la fine del primo tempo, a inizio ripresa invece il pari dei viola con, con la squadra di Italiano che quindi ...La Fiorentinain apertura di ripresa: Kouamé vola sul cross di Cabral e insacca di testa. Una chance per Ceesay,poi Falcone è attento sui tiri da fuori di Martinez Quarta e N. Gonzalez. Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Kouamé risponde a Ceesay - Sportmediaset Grazie Christian Kouamè. E' stato lui, prendendosi la Fiorentina sulle spalle, ad evitare l'ennesima sconfitta. Lui autorfe del gol del pareggio, al 3' della ripresa, dopo il disastroso primo tempo vi ...I giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo ma si fanno raggiungere a inizio ripresa. La squadra di Baroni sale a 8 punti in classifica, nel finale espulso Gallo per doppia ammonizione ...