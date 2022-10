Grande Fratello Vip 2022-2023 | eliminati oggi | chi è stato eliminato?

(Di lunedì 17 ottobre 2022)VIP– Chi èal termine della puntata delVipin onda, lunedì 17 ottobre, su Canale 5? In nomination c’erano Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, ma il televoto èindetto per scegliere chi rendere immune e non chi eliminare. Nessunquindi tramite i voti da casa. Da capire invece la sorte di Amaurys e Luca che avrebbero bestemmiato all’interno della Casa… Come si vota Abbiamo visto chi è(o– lunedì 17 ottobre ...

Vanity Fair Italia

Luca Salatino e l'amore per Soraia Allam Ceruti alVip 2022 Luca Salatino alVip 2022 ha nostalgia della fidanzata Soraia conosciuta nel dating show 'Uomini e Donne'. L'ex tronista ha avuto un altro momento di sconforto ...Luca Salatino potrebbe trascorrere le ultime ore nella casa di Cinecittà ma, ignaro del polverone che si è alzato per la bestemmia lanciata alVip , continua a riflettere sulla sua avventura e a passare messaggi molto positivi. Ecco la confessione dell'ex tronista di Uomini e Donne. Uomini e Donne, Luca Salatino fa una ... Grande Fratello Vip 7, Sara Manfuso: «Non ho preso in giro Signorini» Grande Fratello Vip 2022-2023, nomination: i concorrenti nominati oggi, 17 ottobre 2022, al termine della puntata. Scopri di più, le info ...Abbiamo visto chi è stato eliminato (o eliminati) oggi – lunedì 17 ottobre 2022 – dal Grande Fratello Vip 2022, ma come si vota per i concorrenti Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere ...