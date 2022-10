Elenoire Ferruzzi lancia una bomba su Sara Manfuso

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel corso delle ultime due puntate del Grande Fratello Vip 7, abbiamo notato che, tra i Vipponi squalificati, eliminati e/o ritirati mancava all’appello una delle protagoniste di questa edizione del reality show. Parliamo, ovviamente, della giornalistache, in seguito all’accesa discussione con Alfonso Signorini e, su invito dello stesso ad abbandonare lo studio, non si è più presentata in puntata nonostante la redazione avesse dato l’opportunità a tutti (indipendentemente dal motivo per cui ora sono fuori dalla casa) di presenziarvi. I concorrenti della casa si sono accorti della sua assenza, in particolar modo,ha condiviso con i suoi coinquilini il motivo che, secondo lei, l’avrebbe “esclusa” dal salotto del GF Vip. Ecco le sue parole e quanto accaduto tra la giornalista e il ...