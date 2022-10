Chiedo subito provvedimenti | furia Bassettti in tv | scoppia il pandemonio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Trovo gravissime le affermazioni fatte stasera": Matteo Bassetti, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha commentato così le parole di un collega, lo psicoterapeuta Massimo Citro Della Riva, anche lui in collegamento con il talk. "Io mi dissocio completamente, anzideida parte dell'Ordine dei medici", ha proseguito l'infettivologo e direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Non so se questa persona sia iscritta all'Ordine dei medici, ma qualora lo fosseche l'Ordine a cui appartiene faccia un provvedimento urgente". Una vera e propria richiesta quella di Bassetti. Ma cosa lo ha fatto arrabbiare così tanto? Lo ha spiegato lui stesso: "Non si può andare a dire, in un momento così importante della campagna vaccinale, che i vaccini creano ...

Liberoquotidiano.it

Lo si era capito da, dalla cruda attitudine queer rap degli EP ( Mykki Blanco & The Mutant ... In Carry On , uno dei brani più intesi e intimi del disco, canti 'Nero e gay / mise ci ...'Io mi dissocio completamente, anzidei provvedimenti da parte dell'Ordine dei medici', ha ... "In cosa mi hanno trasformato": Bassetti rivela la terrificante truffa che haKazutaka Kodaka, l'autore della serie Danganronpa, è disponibile per realizzare un quarto capitolo, anche se ora vuole creare qualcosa di diverso.. La serie Danganronpa avrà mai un quarto capitoloSubito dopo la morte a 32 anni di Jessica Lesto causa overdose, nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi avevano tentato di far sparire il suo corpo, sotterrandolo lungo la riva della Dora Baltea, ad ...