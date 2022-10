Chi è Wilma Goich | la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera?(Cairo Montenotte, 16 ottobre 1945) è una cantante italiana. Nata nel 1945 a Cairo Montenotte, comune della provincia di Savona, poiché il padre aveva ottenuto un impiego, come perito chimico, allo stabilimento della Montecatini, da genitori dalmati italiani esuli da Zara, oggi città della Croazia all’epoca facente parte del Regno d’Italia, fin da bambina mostrò predisposizione per il canto e la musica. Dopo essere stata squalificata al Festival di Barcellona, per aver forse plagiato una canzone, divenne famosa negli anni sessanta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1965, con la canzone Le colline sono in fiore. Questa canzone le diede subito fama internazionale (specialmente nelle Americhe) ed è tuttora giudicata il suo maggior successo. Nello stesso anno partecipa alla ...